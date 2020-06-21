Ещё один вывозной рейс с россиянами прибудет 21 июня

https://static.news.ru/photo/0e296edc-b3a1-11ea-abcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 21 июня, вывозные рейсы с россиянами прибудут из Киргизии, Молдавии, Сербии и Узбекистана.

Как сообщила Минкомсвязь РИА Новости, ожидаются рейсы Бишкек — Москва, Кишинев — Москва, Ташкент — Екатеринбург, Белград — Москва.

В России регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами было прекращено с 27 марта. Исключение было сделано для вывозных рейсов, почтовых, грузовых, санитарных и гуманитарных. Также позволяется перегон пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа.

С 31 марта число вывозных рейсов было сокращено и установлен лимит количества прибывающих пассажиров: не более 500 в сутки — в московский аэропорт Шереметьево и не более 200 в сутки — в воздушные гавани других городов.

По состоянию на конец мая вывозных рейсов домой из-за границы ожидали свыше 60 тысяч россиян. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, больше всего российских граждан, желающих вернуться на родину, остаётся в странах Юго-Восточной Азии.

Ранее правительством России был принят проект распоряжения, который предусматривает выделение МИД РФ средств на социальную поддержку россиян, оказавшихся в сложном положении за рубежом в связи с пандемией COVID-19. Речь идёт об оплате расходов туристов на проживание, питание и продление сроков действия документов, на основании которых россияне находятся на территориях иностранных государств. Сумма, которая будет предоставлена внешнеполитическому ведомству на указанные цели, пока не называется, писал NEWS.ru.