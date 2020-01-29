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В управление Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе сообщили, что уголовное дело предполагаемого участника нападения на военнослужащих в 1999 году будет рассмотрено в Верховном суде Чечни. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чечни, — отметили в ведомстве.

Мужчина в июле 1999 года вступил в банду «Шелковской джамаат», которая находилась под руководством Шамиля Басаева. Через несколько месяцев эта группировка совершила нападение на военнослужащих Вооруженных Сил РФ. В столкновении погибли 15 человек, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Северо-Кавказский окружной военный суд признал участника бандформирования Шамиля Басаева — Аслана Яндиева — виновным в организации серии терактов во Владикавказе. Инстанция приговорила фигуранта к 19 годам лишения свободы.