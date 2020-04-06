Восемь пациентов в Подмосковье вылечились от коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/857b798e-7810-11ea-8c35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек в Московской области выздоровели после перенесённой коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), передаёт оперативный штаб по региону. Пациенты получили отрицательные результаты контрольных анализов и выписались из больниц.

Общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье достигло 47, говорится на сайте Минздрава Мособласти.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 12 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.