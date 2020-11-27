Ещё 6633 человека вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/10cae0b8-3145-11eb-ab9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории Москвы из больниц по выздоровлении были выписаны 6633 пациента с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 28 ноября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 441 535, — цитирует сообщение РИА Новости.

Вечером накануне сообщалось, что за сутки 26–27 ноября в столице скончались 76 пациентов от коронавирусной инфекции. В течение всего периода пандемии в Москве COVID-19 заразились, по последней информации, 585 095 человек, 8680 москвичей стали жертвами болезни.

Как ранее передавал NEWS.ru, московские власти приняли решение о продлении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции до конца новогодних праздников.

Так, был продлён режим самоизоляции для пожилых жителей столицы старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодатели обязаны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе. Останутся закрытыми досуговые организации для детей.