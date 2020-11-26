Ещё 6484 москвича вылечились от коронавируса

https://static.news.ru/photo/51ad1ab8-307f-11eb-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из больниц на территории Москвы за прошедшие сутки по выздоровлении были выписаны ещё 6484 пациента с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 27 ноября сообщили представители столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности с начала пандемии после заражения коронавирусом вылечились 434 902 москвича.

Ещё 6484 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 434 902 человек, — цитирует сообщение оперштаба агентство RNS.

Исходя из последней информации, всего в Москве за период пандемии коронавирусом заразились 577 177 человек, жертвами инфекции стали 428 418 горожан. Вечером 26 ноября оперштаб заявил, что за прошедшие на тот момент сутки в столице умерли 77 пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно, что городские власти приняли решение о продлении мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции нового типа. Новые ограничения в Москве ввели осенью на фоне роста уровня заболеваемости. Сначала ограничительные меры продлили до 28 ноября. Согласно новому распоряжению мэрии Москвы, эти меры будут действовать в городе до 15 января.

Как передавал NEWS.ru, в столице из тех, кого забирают в больницы с коронавирусом, около 10–11% оказываются в реанимационных отделениях. Об этом рассказал московский мэр Сергей Собянин.