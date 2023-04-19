Еще в одном городе отменили концерт Jah Khalib В Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib

Фото: Regina Wagner/imago stock&people/Global Look Press

Jah Khalib

Концерт хип-хоп-исполнителя Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) отменен в Москве вслед за площадкой в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Mash. Выступление артиста, которого заподозрили в симпатии к ВСУ, должно было пройти в «Крокус Сити Холл» 23 апреля.

17 апреля Минкульт просил проверить Мамедова на причастность к ВСУ. Спустя всего два дня билеты на казахский рэп в Москве и Питере исчезли из продажи, — передают журналисты.

Отмечается, что площадки уже пообещали поклонникам Мамедова вернуть деньги и предоставить всю подробную информацию по этому поводу.

Ранее пользователи Сети призвали отменить в России концерты казахстанского рэпера, известного под сценическим именем Jah Khalib и высказывающего открытую поддержку киевского режима. После начала СВО рэпер открыто выступил в соцсетях в поддержку Украины, однако при этом не прекратил концертную деятельность на территории России. Солидарность с российскими зрителями выразил певец и музыкант Игорь Наджиев. Он заявил, что «Россия — не прилавок», где можно хорошо заработать.