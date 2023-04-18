«Россия – не прилавок»: певец Наджиев об отмене шоу рэпера Jah Khalib Певец Наджиев поддержал отмену российских концертов казахстанского рэпера Jah Khalib

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец и музыкант Игорь Наджиев

Пользователи Сети призвали отменить в России концерты казахстанского рэпера Бахтияра Мамедова, известного под сценическим именем Jah Khalib и высказывающего открытую поддержку киевского режима. Солидарность с российскими зрителями выразил в беседе с «Народными Новостями» певец и музыкант Игорь Наджиев. По его словам, «Россия — не прилавок», где можно хорошо заработать.

После начала СВО рэпер открыто выступил в соцсетях в поддержку Украины, однако при этом не прекратил концертную деятельность на территории России. Наджиев отметил, что подобную ситуацию невозможно представить в другой стране.

Как он может приехать в страну, которую не уважает? При этом зарабатывает здесь. Это что за безобразие? Это что за двуличие? — недоумевает музыкант.

Певец пояснил, что на российской сцене можно хорошо заработать, но нельзя забывать о том, что «Россия — не прилавок». Наджиев также подчеркнул, что решение о запрете въезда в Россию для Jah Khalib должны принимать компетентные органы.

Существуют структуры, которые все это решают. Пусть они этим и занимаются. Но повторюсь, что человек, который в открытую поддерживает режим Украины, не имеет права зарабатывать в России... Пусть едет в другие страны и зарабатывает там, — указал певец.

Ранее российские концерты казахстанского рэпера призвали запретить и в Госдуме. Первый заместитель председателя парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова направила соответствующие обращения в Генпрокуратуру, мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга.