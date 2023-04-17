В Госдуме призвали запретить концерты рэпера Jah Khalib Депутат Госдумы Лантратова попросила Генпрокуратуру запретить концерты рэпера Jah Khalib

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала запретить концерты рэпера Jah Khalib. Соответствующие обращения были направлены в Генпрокуратуру, мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга. Причиной возможного запрета стала гражданская позиция музыканта — согласно заявлению Лантратовой, он «поддерживает ВСУ». Копии запросов парламентария оказались в распоряжении РИА Новости.

Из СМИ <...> мне стало известно о том, что музыкант Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib, открыто выразивший свою поддержку Вооруженным силам Украины, планирует концерты 23 апреля в Москве («Крокус Сити Холл»), 25 апреля в КСК «М-1 Арена» (г. Санкт-Петербург) и 25 ноября в «Барвиха Luxury Village», — написала Лантратова.

Она отметила, что рэпер опубликовал в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) запись, в которой сообщил о своем пребывании в Киеве, где он «перемещается из „укрытия в укрытие“, а украинцев он не просто любит, а восхищается ими».

В этой связи депутат попросила генерального прокурора Игоря Краснова организовать проверку данной публикации и при необходимости запретить проведение концертов музыканта.

Ранее концерты группы «Ночные снайперы» отменили в Казани, Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске и Тольятти. Солистку группы Диану Арбенину также попросили проверить на предмет дискредитации российской армии из-за ее высказываний о спецоперации.

Также стало известно, что концерт панк-рок-группы «Наив» в Ярославле отменили по инициативе депутата городской думы Любови Суровой. Из-за этого также не состоится выступление в Череповце. Сурова написала в Telegram-канале, что после начала спецоперации лидер «Наива» Александр Иванов объявлял о прекращении творческой деятельности.