Группа «Наив» из-за запрета концерта в Ярославле не выступит и в Череповце

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Лидер группы «Наив» Александр «Чача» Иванов во время выступления

Концерт панк-рок-группы «Наив» в Ярославле отменили по инициативе депутата городской думы Любови Суровой, из-за этого также не состоится выступление в Череповце, сообщили в официальной группе коллектива в соцсети «ВКонтакте». Юбилейные шоу по случаю 35-летия группы должны были пройти 8 и 9 апреля. Сурова в своем Telegram-канале написала, что после начала спецоперации лидер «Наива» Александр Иванов объявлял о прекращении творческой деятельности.

Сегодня мы получили письмо-предупреждение от прокуратуры города Ярославля о невозможности проведения концерта. Инициатором отмены является депутат муниципалитета — Любовь Сурова. Поскольку экономика ярославского шоу неразрывно связана с экономикой мероприятия в Череповце, принято непростое решение об отмене общей связки Ярославль — Череповец, — сообщили в паблике «Наива».

Музыканты не уточнили причины отмены концертов, но заверили, что «бились до последнего», однако «аргументов оказалось недостаточно». Группа поблагодарила поклонников, купивших билеты, сообщив, что средства вернут либо автоматическим переводом на карту, либо при обращении в место покупки.

Депутат гордумы Ярославля, по чьей инициативе «Наив» отменил концерты сразу в двух городах, призвала артистов не воспринимать россиян «как кормовую базу». Сурова припомнила лидеру «Наива», что он зарекался возвращаться к творчеству до тех пор, пока не завершится спецоперация.

Если презираете русский народ, то не берите его деньги. А то у вас четкая политическая позиция только тогда, когда вам это выгодно. Но как только деньги заканчиваются — тут же принципы растворяются. С началом СВО лидер группы «Наив» Александр Иванов заявил, что прекращает творческую деятельность до тех пор, пока конфликт не разрешится. Конфликт продолжается, а Иванов уже поиздержался и рвется подзаработать денег на ярославцах, — написала депутат.

Ранее концерты группы «Ночные снайперы» отменили в Кaзани, Чебоксарах, Пятигорcке, Ульяновске и Тольятти. Солистку группы Диану Арбенину также попросили проверить на предмет дискредитации российской армии из-за ее высказываний о спецоперации.