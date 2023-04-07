Трейлер сериала «Асока» по «Звездным войнам» появился в Сети

Фото: Lucasfilm

Асока Тано — персонаж вселенной «Звёздные войны»

Кинокомпания Lucasfilm представила первый трейлер сериала «Асока» по мотивам «Звездных войн», премьера которого состоится летом. Главным героем стала Асока Тано, которую сыграла актриса Розарио Доусон, уже знакомая в роли любимого джедая-подавана Энакина Скайуокера по сериалу «Мандалорец», действие которого разворачивается примерно в одно и то же время. Тизер опубликован на YouTube-канале Star Wars.

Розарио Доусон признавалась, что роль Асоки подарила ей много опыта и изменила ее жизнь. Актриса отмечала, что часто вкладывает себя в своих персонажей, но Асока поменяла ее саму.

В новом сериале Асока будет охотиться за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера. Ожидается, что премьера состоится на платформе Disney+ в августе 2023 года.

Работа над проектом началась в марте 2022 года. Сценаристами выступили Дэйв Филони, известный по работе над анимационным сериалом «Войны клонов», и Джон Фавро, работавший над «Мандалорцем».

Ранее в Сети появился трейлер российского фильма «Вызов», который стал первой картиной, снятой в космосе. Главные роли сыграли Юлия Пересильд, Владимир Машков и Милош Бикович, также снялись космонавты Олег Новицкий и Антон Шкаплеров. Премьера состоится 20 апреля 2023 года.