Кинокомпания Lucasfilm представила первый трейлер сериала «Асока» по мотивам «Звездных войн», премьера которого состоится летом. Главным героем стала Асока Тано, которую сыграла актриса Розарио Доусон, уже знакомая в роли любимого джедая-подавана Энакина Скайуокера по сериалу «Мандалорец», действие которого разворачивается примерно в одно и то же время. Тизер опубликован на YouTube-канале Star Wars.
Розарио Доусон признавалась, что роль Асоки подарила ей много опыта и изменила ее жизнь. Актриса отмечала, что часто вкладывает себя в своих персонажей, но Асока поменяла ее саму.
В новом сериале Асока будет охотиться за адмиралом Трауном, чтобы найти пропавшего джедая Эзру Бриджера. Ожидается, что премьера состоится на платформе Disney+ в августе 2023 года.
Работа над проектом началась в марте 2022 года. Сценаристами выступили Дэйв Филони, известный по работе над анимационным сериалом «Войны клонов», и Джон Фавро, работавший над «Мандалорцем».
Ранее в Сети появился трейлер российского фильма «Вызов», который стал первой картиной, снятой в космосе. Главные роли сыграли Юлия Пересильд, Владимир Машков и Милош Бикович, также снялись космонавты Олег Новицкий и Антон Шкаплеров. Премьера состоится 20 апреля 2023 года.