В Сети появился новый трейлер первого снятого в космосе фильма «Вызов»

Фото: kinopoisk

Кадр из трейлера фильма «Вызов»

В Сети был опубликован новый трейлер российского фильма «Вызов», который выйдет на экраны 20 апреля 2023 года. Это будет первая в истории кинематографа картина, снятая в космосе: на борту МКС в 400 км от Земли. Проект появился благодаря Первому каналу и поддержке со стороны Роскосмоса. Роли в фильме исполнили актеры Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, а также летчик-испытатель Олег Новицкий и космонавт-испытатель Антон Шкаплеров.

Сейчас полет и пребывание на МКС кажутся прекрасным сном. Но я понимаю, что все происходило в действительности. В жизни на МКС все было новым, неожиданным, приходилось справляться со многими переживаниями. Самое главное в адаптации к жизни на станции, как и в адаптации к жизни на Земле, — оставаться человеком в любой ситуации, — поделилась своим опытом Пересильд.

Режиссером кинокартины выступил Клим Шипенко, который известен по фильмам «Холоп» и «Салют-7». Он отметил, что был удивлен тем, что сцены «Вызова» в космосе удалось снять при участии команды из пяти человек. Режиссер рассказал, что полету команды предшествовала длительная подготовка.

По сюжету торакальный хирург Женя, роль которой исполняет Пересильд, должна отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Главной героине предстоит подготовиться к этому полету за месяц и провести сложнейшую операцию в условиях невесомости.

Я даже не думал и не мечтал о том, что буду сниматься в художественном фильме. Никогда не проходил кастинги и не был на съемочной площадке, поэтому советы Юли и Клима помогали. Ребята ответственно подошли к съемкам еще с первых читок, отрабатывали на Земле каждую сцену, которую планировали снимать на МКС, — рассказал Шкаплеров.

Зрители Первого канала в новогоднюю ночь увидели первый снятый в космосе музыкальный номер с участием актрисы Юлии Пересильд. Его записал космонавт Антон Шкаплеров во время съемок фильма «Вызов», проходивших на Международной космической станции.