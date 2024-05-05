Епископ ответил на вопрос о сокращающемся количестве верующих россиян Епископ Луховицкий: вера трудно поддается количественным измерениям

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Вера трудно поддается количественным измерениям, заявил наместник Высоко-Петровского монастыря Евфимий, епископ Луховицкий в беседе с NEWS.ru. Таким образом он прокомментировал вопрос о том, теряет ли вера свои позиции в современной России и увеличивается или сокращается число верующих граждан.

Вы знаете, если честно, я бы воздержался от каких-то конкретных оценок. Но я бы ответил на этот вопрос таким образом, что, как говорят в народе, не стоит село без праведника, понимаете? Может, у кого-то сложится впечатление, что наше общество полностью секулярное, оно далеко от Церкви, религиозных традиций, но в любом обществе должны быть люди, которые выполняют функцию, скажем так, духовных светильников, святычей, потому что любому человеку нужен пастор, поводырь или какой-то ориентир, духовный авторитет, на который человек мог бы равняться и брать пример, — отметил собеседник.

Он добавил, что при этом человек может быть совершенно светским, может не знать каких-то церковных традиций, уставов, не соблюдать те или иные предписания, но, безусловно, в душе каждого человека есть потребность нравственного укрепления, очищения, обновления. По его словам, именно поэтому люди тянутся к тем, кто живет по вере, кто в основу своей жизни ставит духовные ценности.

Поэтому вера трудно поддается каким-то количественным измерениям. Очень сложно подсчитать количество верующих, даже если вы пересчитали всех верующих, что вам это даст? Это более такие глубокие, в каком-то смысле даже мистические понятия. Вера и духовные ценности так или иначе пронизывают жизнь человека, и любой человек, когда совершает какой-то недолжный с нравственной точки зрения поступок, он понимает это и осознает, что он совершил ошибку, что он впал в некое прегрешение, что он нуждается в отпущении этого греха. Так что здесь нужно глубже смотреть, на мой взгляд, — заключил епископ.

Также наместник Высоко-Петровского монастыря напомнил, что празднование светлого дня Пасхи не ограничивается только выпеканием куличей и раскрашиванием куриных яиц. Он отметил, что в первую очередь этот день должен быть наполнен духовностью и молитвами.