Епископ указал на обязательные пасхальные традиции, кроме куличей и яиц Епископ Луховицкий: празднование Пасхи должно проходить в молитве

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Епископ Луховицкий

Празднование светлого дня Пасхи не ограничивается только выпеканием куличей и раскрашиванием куриных яиц, напомнил наместник Высоко-Петровского монастыря Евфимий, епископ Луховицкий, викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в первую очередь этот день должен быть наполнен духовностью и молитвами.

В первую очередь должно присутствовать духовное измерение этого праздника, который не отделим от молитвы, от богослужения, в том числе от соблюдения поста, пусть хотя бы посильного. <...> В первую очередь, конечно, Пасха — это церковный, духовный праздник, и ни в коем случае нельзя сводить его празднование только к выпеканию куличей и приготовлению пасхи творожной. Хотя, конечно, мы все любим посидеть за хорошим столом. Но чтобы эта трапеза принесла такую радость, необходимо, чтобы в основе все-таки была духовная составляющая, — уточнил собеседник.

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