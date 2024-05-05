Стало известно, какую икону пронесут по регионам РФ во время крестного хода Икону из ополчения Минина и Пожарского пронесут по регионам в крестный ход

Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/РИА Новости

Икона Казанской Божией Матери

Старинную чудотворную Казанскую икону, находившуюся в ополчении Минина и Пожарского, пронесут в российских регионах во время крестного хода, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после праздничной пасхальной вечерни. Изображение хранилось в Казанском соборе на Красной площади, однако его решили передать в кафедральный соборный храм Христа Спасителя, передает ТАСС.

Мы ведь сегодня начинаем крестный ход, и мне хотелось бы, чтобы этот крестный ход, который пройдет по городам и весям всей России, тоже приносил в эти места эту святыню — Казанскую икону Божией Матери. Поэтому просил бы устроителей крестного хода принять этот образ, беречь его во время путешествия, совершать молебны перед ним, рассказывать об истории этого образа, чудесно явленного в наше с вами время как знак милости Божией, как знак любви Богородицы к народу нашему и к церкви нашей, — рассказал патриарх.

Во время богослужения в храме патриарх также передал собору большое старинное Евангелие. По словам священнослужителя, книгу ему подарил «какой-то очень состоятельный человек».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой, отметив, что торжества, связанные с этим днем, имеют богатые духовные традиции. Он также указал на созидательную и плодотворную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий.