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Эпидемиолог заявила об отсутствии необходимости в изменении состава вакцин

12:45, 11 августа 2021
Эпидемиолог заявила об отсутствии необходимости в изменении состава вакцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Необходимости менять состав вакцин от COVID-19 из-за новых мутаций сейчас нет. Об этом заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, появление новых мутаций корoнавирусной инфекции может привести к изменению состава препаратов.

В настоящий момент такой необходимости нет, эффективность их сохраняется на высоком уровне, — цитирует её агентство.

Пшеничная подчеркнула, что чем дольше люди будут откладывать вакцинацию от корoнавируса и таким образом продлевать период до достижения коллективного иммунитета, тем больше шансов появления новых мутаций.

Ранее Пшеничная рассказала, кто больше всех рискует заразиться несколькими штаммами коронавируса. Специалист считает, что это, как правило, пожилые люди и граждане с ослабленным иммунитетом.

Чаще всего болезнь, вызванная несколькими штаммами, отличается длительным периодом развития. В отдельных случаях могут появиться опасные осложнения. В связи с этим специалист посоветовала укреплять иммунитет, так как это является лучшим способом профилактики.

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