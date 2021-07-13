В Роспотребнадзоре рассказали, кто рискует заразиться несколькими штаммами

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, кто больше всех рискует заразиться несколькими штаммами коронавируса. Специалист заметила, что это, как правило, пожилые люди и граждане с ослабленным иммунитетом, пишет РИА Новости.

Чаще всего болезнь, вызванная несколькими штаммами, отличается длительным периодом развития. В отдельных случаях могут появиться опасные осложнения. В связи с этим специалист посоветовала укреплять иммунитет, так как это является лучшим способом профилактики.

Проблема состоит ещё и в том, что заболевание несколькими штаммами может привести к дальнейшему изменению вируса. Каждый отдельный случай будет требовать повышенного внимания. В свою очередь, это усложнит работу медикам, которые ежедневно борются с вирусом.

Ранее главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов заявил, что плазма вакцинированных от коронавируса более эффективна, чем плазма переболевших. По его словам, это касается и новых штаммов смертоносной инфекции.