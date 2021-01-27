Эпидемиолог объяснил причину новогоднего спада заражений коронавирусом

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Михаил Ефремов уже адаптировался в колонии и чувствует себя вполне комфортно. Актёр недоволен только одним — ранним подъёмом, из-за которого ему приходится рано вставать.

Ефремов уже наладил отношения с администрацией и заключёнными. Только первое время ему было тяжко, но вскоре он приспособился к тюремной жизни, сообщает StarHit со ссылкой на собственные источники. Все к...