Эпидемиолог объяснил причину новогоднего спада заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f2c92630-603b-11eb-9b38-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новогодние праздники создали ситуацию, когда россияне 14 дней фактически были на изоляции, что повлияло на сокращение числа новых заражений COVID-19. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, теперь ситуация с коронавирусом в России точно стабилизировалась.
Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Горелов пояснил, что из-за снижения социальной активности в течение двух недель в РФ разрывались цепочки передачи вируса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что не во всех регионах России вакцинация против COVID-19 идёт по плану, необходимо постепенно наращивать производство препарата. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он добавил, что в следующем месяце Россия перейдёт к более масштабному производству вакцины «ЭпиВакКорона».