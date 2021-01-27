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Эпидемиолог объяснил причину новогоднего спада заражений коронавирусом

04:00, 27 января 2021 88
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние праздники создали ситуацию, когда россияне 14 дней фактически были на изоляции, что повлияло на сокращение числа новых заражений COVID-19. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, теперь ситуация с коронавирусом в России точно стабилизировалась.

Ключевой момент в уменьшении числа новых выявленных заболевших за сутки — это разобщение, которое произошло в праздники, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Горелов пояснил, что из-за снижения социальной активности в течение двух недель в РФ разрывались цепочки передачи вируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что не во всех регионах России вакцинация против COVID-19 идёт по плану, необходимо постепенно наращивать производство препарата. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он добавил, что в следующем месяце Россия перейдёт к более масштабному производству вакцины «ЭпиВакКорона».

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