Эпидемиолог назвал условия введения локдауна на фоне смертности в РФ

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков назвал условия, при которых могут ввести новый локдаун в России. Это появление нового смертоносного штамма коронавируса или микст-инфекции, пишет URA.RU.

Поводом послужила объявленная рекордная смертность от коронавируса в стране. Однако, считает врач, вероятность появления нового высокопатогенного штамма мала.

Может быть введён локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекцией, она будет протекать значительно тяжелее, чем все инфекции, циркулирующие в текущем эпидсезоне на протяжении эпидемии, — предположил вирусолог.

Об эффективности локдауна заявил иммунолог Николай Крючков. По его словам, там, где запрет вводился сразу с развитием инфекции, происходило очень быстрое сокращение случаев заражения.

У нас был недолокдаун. Того, что в Испании происходило, во Франции, даже близко не было. Нужно было во второй половине октября, в начале ноября прошлого года его вводить. Тогда бы мы не получили такую избыточную смертность, — считает врач.

С начала пандемии в России было зафиксировано 7 746 718 случаев заражения коронавирусом. 6 840 845 человек выздоровели, 215 453 больных умерли.

Ранее власти Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий. Предписание начнёт действовать с 11 октября. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.