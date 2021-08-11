Эпидемиолог назвал срок появления коллективного иммунитета без вакцин

Без вакцинации срок выработки коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил бы до 10 лет. Об этом в эфире Первого канала заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Если мы будем рассматривать естественный механизм выработки иммунитета, формирование 60–70%, то потребуется 7–10 лет, — сказал он.

При этом эксперт отметил, что на протяжении этого срока будут появляться всё новые штаммы, вирус мутирует только в организме, не имеющем иммунитета.

Эпидемиолог добавил, что вакцинация спасает жизни многих людей, в том числе и тех, кто сам не может привиться по состоянию здоровья.

Ранее первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% в России — вопрос нескольких месяцев.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко прививку от COVID сделали более 38 млн россиян. Лидируют по охвату вакцинации Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ, где привита примерно половина взрослого населения.