Эпидемиолог назвал срок появления коллективного иммунитета без вакцин
Сергей Попов
Сергей Попов
09:08, 11 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Без вакцинации срок выработки коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил бы до 10 лет. Об этом в эфире Первого канала заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Если мы будем рассматривать естественный механизм выработки иммунитета, формирование 60–70%, то потребуется 7–10 лет, — сказал он.
При этом эксперт отметил, что на протяжении этого срока будут появляться всё новые штаммы, вирус мутирует только в организме, не имеющем иммунитета.
Эпидемиолог добавил, что вакцинация спасает жизни многих людей, в том числе и тех, кто сам не может привиться по состоянию здоровья.
Ранее первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80–90% в России — вопрос нескольких месяцев.
По словам главы ведомства Михаила Мурашко прививку от COVID сделали более 38 млн россиян. Лидируют по охвату вакцинации Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ, где привита примерно половина взрослого населения.