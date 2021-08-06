В Минздраве оценили сроки достижения коллективного иммунитета

Достижение коллективного иммунитета от коронавируса на уровне 80–90% в России — вопрос нескольких месяцев, считает первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко. Об этом пишет «Интерфакс».

Журналисты спросили у представителя ведомства, когда в России будет достигнут иммунитет на таком уровне.

Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами, — ответил он.

Ранее стало известно, что Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом отказался от требования привить от COVID-19 60% всего взрослого населения страны, как следует из нового плана вакцинации, направляемого в регионы. Власти всё ещё планируют достичь коллективного иммунитета к осени, однако теперь среди целевых показателей учитываются и переболевшие жители.

Накануне главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала, что при сохранении нынешних темпов вакцинации от коронавируса москвичам удастся сформировать коллективный иммунитет к февралю-марту 2022 года.