Мурашко оценил ситуацию с COVID и темпы вакцинации
Сергей Попов
Сергей Попов
16:25, 05 августа 2021
Михаил МурашкоФото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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В России стабилизируется ситуация с распространением COVID-19. Этому прежде всего способствует снижение количества заражений в регионах из первой тройки по уровню заболеваемости — Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
В то же время, по словам министра, в ряде других регионов ситуация сохраняется напряжённой, там наблюдается рост заражений. Он пояснил, что наибольшую тревогу вызывают республики Тыва и Коми, Севастополь, Магаданская и Астраханская области, также Самара и Краснодарский край. В некоторые из этих регионов направлены бригады специалистов для оказания организационно-методической и лечебной помощи.
Глава ведомства рассказал, что за последнюю неделю от коронавируса привились 4 млн россиян. Общее количество вакцинированных составляет 38,9 млн человек.
Мурашко отметил, что лидируют по охвату вакцинации Москва, Подмосковье, Белгородская область и Ненецкий автономный округ.
Они дают уже общий охват взрослого населения на уровне 50%, — цитирует министра агентство.
Мурашко также призвал россиян привиться от коронавируса до наступления сезона гриппа.
Ранее главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко предположила, что при существующих темпах прививочной кампании коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве будет сформирован в феврале-марте 2022 года. Она добавила, что вакцинация должна оставаться добровольной.