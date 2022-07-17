Эндокринолог назвал способствующую похудению ягоду Врач Поляков: малина может снижать вес благодаря мочегонному эффекту

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Малина

Малина может помочь в снижении веса благодаря своим мочегонным свойствам, рассказал эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью «Вечерней Москве». По его словам, ягода также обладает большим количеством витаминов и антиоксидантов.

По словам врача, малина поможет снизить воспалительные процессы в организме. Он напомнил, что ягоду употребляют при лечении простудных заболеваний, так как она содержит высокое количество ацетилсалициловой кислоты, понижающей температуру тела.

Эндокринолог подчеркнул, что малину не следует подвергать термической обработке перед употреблением. Так ягода сохранит свои полезные свойства, пояснил врач.

Однако Поляков предупредил, что чрезмерное употребление малины опасно. Из-за переедания ягоды может повыситься количество фруктозы в организмы, что приведет к нарушениям функции печени.

Высокая фруктозная нагрузка на печень может оказать противоположный эффект на процесс похудения, поэтому нельзя есть малину в больших количествах, — сказал Поляков.

Кроме того, эндокринолог запретил есть ягоду людям с обостренным гастритом, язвенными болезнями, подагрой и аллергическими реакциями.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала худеющим россиянам есть сорбеты и печеные яблоки. Она также отметила низкокаллорийность таких дессертов как желе, пастила и мармелад, которые также можно употреблять, сидя на диете.