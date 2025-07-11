Июльская подкормка малины: секрет крупных ягод и будущего урожая

Июль в малиннике — время особое. Для обычных сортов это кульминация сезона, когда кусты отдают все силы налившимся ароматным ягодам. Ремонтантная малина вступает в первую волну плодоношения или активно готовится к ней. Жара, интенсивный рост побегов замещения, формирование плодовых почек на будущий год — все это требует от растения колоссальных затрат питательных веществ. И именно сейчас, в разгар лета, грамотная подкормка становится ключом не только к текущему обильному урожаю, но и к здоровью кустов в будущем сезоне. Как же правильно удобрить малину в июле, не навредив ей и обеспечив всем необходимым?

Какие удобрения нужны малине в разгар лета?

Корневая система малины поверхностная, но прожорливая. В июле ее аппетиты сосредоточены на нескольких фронтах. Во-первых, это поддержка активного плодоношения у летних сортов: ягоды требуют много калия для налива сахаров, формирования вкуса и аромата. Во-вторых, бурный рост молодых побегов замещения, которые станут основой урожая следующего года, нуждается в сбалансированном питании, особенно в фосфоре для развития корней и калии для устойчивости. В-третьих, ремонтантные сорта, начинающие или продолжающие свое длительное плодоношение, требуют постоянного притока всех основных элементов, но с акцентом на калий. И, наконец, жаркая погода и возможные засухи делают растения более уязвимыми, а значит, важно поддержать их иммунитет. Ключевые элементы июля: калий (K) и фосфор (P). Азот (N), столь важный весной, теперь нужен в минимальных количествах или исключен вовсе, чтобы не стимулировать избыточный рост зеленой массы в ущерб плодоношению и подготовке к зиме.

Минеральные удобрения для малины в июле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Органические подкормки для малины в июле

Многие садоводы предпочитают натуральные способы подкормки, и июль предоставляет для этого отличные возможности.

Зола. Древесная или растительная зола — настоящий кладезь калия и фосфора в легкоусвояемой форме, а также целого спектра микроэлементов (кальций, магний, бор и др.). Это идеальная июльская подкормка. Приготовить зольный настой просто: стакан просеянной золы заливают ведром (10 л) горячей воды и настаивают 2–3 дня, периодически помешивая. Полученный настой процеживают и обильно проливают почву под кустами (примерно 5 литров на взрослый куст), избегая попадания на листья. Можно также аккуратно рассыпать стакан сухой золы по влажной почве вокруг куста (диаметром около 50–70 см) и неглубоко заделать рыхлением. Зола не только питает, но и слегка раскисляет почву, что малина любит.

Компост и перегной. Хорошо перепревший компост или навозный перегной — это не просто источник сбалансированного питания, но и отличная мульча. Равномерно распределите полведра или ведро такого органического удобрения вокруг каждого куста слоем 5–7 см, отступив от основания побегов на 10–15 см. Эта «одежка» будет постепенно отдавать питательные вещества при поливах и дождях, сохранять влагу в почве, защищать корни от перегрева и подавлять рост сорняков. Важно использовать именно хорошо разложившуюся органику, чтобы не обжечь корни и не спровоцировать рост сорняков.

Зеленое удобрение (сброженная трава). Настой из скошенной травы (особенно крапивы, одуванчика, клевера) — источник азота и калия. Но в июле его применение требует осторожности из-за азота. Готовят его, заполняя бочку травой на 2/3, заливая водой и настаивая 7–10 дней до прекращения брожения. Получившийся концентрат разводят водой 1:10. Такой настой можно использовать только в самом начале июля для поддержки активно растущих побегов замещения у летней малины или для ремонтантной в фазе начала плодоношения, и только один раз. Позже в июле от азотных подкормок, даже органических, лучше отказаться.

Органические подкормки для малины в июле Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минеральные удобрения для малины в июле

Когда нужен быстрый и гарантированный результат, или почва бедная, на помощь приходят минеральные удобрения. Главный принцип июля — минимум азота, максимум калия и фосфора.

Калийная соль, сульфат калия, калимагнезия. Эти удобрения — основа июльского минерального меню. Сульфат калия (сернокислый калий) считается одним из лучших вариантов, так как не содержит хлора, который малина не любит. Растворите 15–20 граммов (столовая ложка с горкой) в 10 литрах воды. Этого раствора хватит на полив 3-4 взрослых кустов под корень. Калимагнезия (около 20 г на 10 л воды) дополнительно обогатит почву магнием, важным для фотосинтеза. Калийную соль (содержит хлор) лучше применять осенью, но если другого варианта нет, используйте не более 30–40 г на 10 л воды и только после обильного полива чистой водой.

Суперфосфат. Обеспечивает фосфором, необходимым для корнеобразования, закладки цветочных почек и общего развития растения. Он медленно растворяется в воде. Для подкормки лучше сделать вытяжку: 50–60 г простого или 25–30 г двойного суперфосфата залить литром горячей воды, настоять сутки, периодически помешивая. Затем процедить и разбавить этот концентрат в 10 литрах воды. Поливать по 3–5 литров на куст. Можно вносить суперфосфат в сухом виде, равномерно рассыпая 40–50 г простого или 20–25 г двойного под куст по влажной почве с последующим неглубоким рыхлением и поливом.

Комплексные удобрения без азота. Ищите составы с минимальным содержанием азота (N) и высоким содержанием фосфора (P) и калия (K). Например, с формулой NPK 5:15:30, 0:20:30 или подобные. Четко следуйте инструкции по дозировке на упаковке, растворяя гранулы в воде для полива или внося их в почву. Это самый простой и сбалансированный вариант минеральной подкормки.

Какие удобрения нужны малине в разгар лета? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главные правила подкормки малины в июле

Само удобрение — лишь часть процесса. Чтобы оно пошло на пользу, соблюдайте важные агротехнические приемы.

Никакая подкормка не усвоится растением, если почва сухая. За 1-2 дня до внесения удобрений (особенно минеральных) малинник нужно обильно полить. Земля должна пропитаться влагой на глубину залегания корней (20–30 см). Полив необходим и после внесения сухих удобрений или концентрированных растворов, чтобы питательные вещества растворились и стали доступны корням, а также чтобы предотвратить возможный ожог.

Основная масса всасывающих корней малины расположена не у самого основания побега, а в проекции кроны куста, примерно на расстоянии 30–50 см от центра. Именно в эту зону (круг или полосу) нужно вносить растворы удобрений или распределять сухие подкормки. Не лейте концентрированные растворы прямо под стебель.

После полива и подкормки обязательно обновите слой мульчи (компост, перегной, скошенная трава, солома). Она сохранит драгоценную влагу, защитит корни от перегрева, будет постепенно разлагаться, добавляя в почву органику и создавая благоприятную среду для почвенной микрофлоры.

Наблюдайте за малиной. Если после подкормки листья остаются ярко-зелеными, побеги крепкими, а ягоды хорошо наливаются, вы на правильном пути. Если же появляются признаки ожога (побурение краев листьев) или, наоборот, избыточный рост ботвы в ущерб плодоношению, пересмотрите состав и дозу удобрений.

Для летней малины основную июльскую подкормку проводят в период массового созревания ягод. Для ремонтантной — в начале июля (перед цветением второй волны) и/или в середине месяца (в фазе налива первых ягод второй волны). Последние минеральные подкормки с калием и фосфором можно делать до начала августа.

Главные правила подкормки малины в июле Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Главные ошибки в подкормке малины

Самая распространенная и опасная ошибка июля — внесение азотных удобрений (мочевина, аммиачная селитра, свежий навоз, неразбавленный травяной настой). Азот спровоцирует бурный рост молодых побегов и листьев, которые не успеют вызреть к зиме, будут уязвимы к морозам и болезням, а также оттянут на себя силы от созревания ягод и закладки плодовых почек. Также избегайте хлорсодержащих удобрений (хлористый калий), если есть альтернатива. Не вносите сухие удобрения по сухой почве — это гарантированный ожог корней. Не пренебрегайте поливом до и после подкормки.

Подкормка малины в июле — это не просто агротехнический прием, это вклад в здоровье кустов, качество текущего урожая и задел на следующий сезон. Правильно выбрав тип удобрения, сделав акцент на калии и фосфоре, полностью исключив или строго ограничив азот и соблюдая правила внесения (обильный полив, зона корней, мульчирование), вы обеспечите свою малину всем необходимым для того, чтобы она отблагодарила вас крупными, сладкими, ароматными ягодами сейчас и заложила основу для будущего щедрого плодоношения.