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11 июля 2025 в 07:00

Творожный пирог с малиной и песочной крошкой! Вкуснее чизкейка и торта

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожный пирог с малиной и песочной крошкой — это сочетание нежной суфлеобразной начинки и рассыпчатого теста с лёгкой карамельной корочкой. Он сладкий в меру, готовится просто и идеально подойдёт к чаю, особенно если хочется чего-то домашнего, но не банального. Особенно он хорош после полного остывания.

Ингредиенты

  • Мука — 250 г
  • Сахар — 100 г
  • Масло сливочное — 110 г
  • Соль — 1 щепотка
  • Ванилин — 1 г
  • Разрыхлитель — 1 г
  • Творог — 200 г
  • Малина — 150 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 100 г

Приготовление

  1. Холодное масло перетрите с мукой в крошку. Добавьте сахар, соль, ванилин, разрыхлитель и перемешайте. В блендере смешайте творог, сметану, малину, яйцо и сахар до однородности — это начинка. В форму (25×18 см) высыпьте 1/3 крошки, не утрамбовывая.
  2. Вылейте начинку, распределите ровно. Сверху посыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте 40–45 минут при 170–180 °C до лёгкого румянца. Украсьте малиной.

Пирог получается с яркой начинкой и хрустящей верхушкой.

Ранее мы готовили пирог «12 ложек». Легко запомнить, легко печь!

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малина
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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