Творожный пирог с малиной и песочной крошкой! Вкуснее чизкейка и торта

Творожный пирог с малиной и песочной крошкой — это сочетание нежной суфлеобразной начинки и рассыпчатого теста с лёгкой карамельной корочкой. Он сладкий в меру, готовится просто и идеально подойдёт к чаю, особенно если хочется чего-то домашнего, но не банального. Особенно он хорош после полного остывания.

Ингредиенты

Мука — 250 г

Сахар — 100 г

Масло сливочное — 110 г

Соль — 1 щепотка

Ванилин — 1 г

Разрыхлитель — 1 г

Творог — 200 г

Малина — 150 г

Сахар — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 100 г

Приготовление

Холодное масло перетрите с мукой в крошку. Добавьте сахар, соль, ванилин, разрыхлитель и перемешайте. В блендере смешайте творог, сметану, малину, яйцо и сахар до однородности — это начинка. В форму (25×18 см) высыпьте 1/3 крошки, не утрамбовывая. Вылейте начинку, распределите ровно. Сверху посыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте 40–45 минут при 170–180 °C до лёгкого румянца. Украсьте малиной.

Пирог получается с яркой начинкой и хрустящей верхушкой.

Ранее мы готовили пирог «12 ложек». Легко запомнить, легко печь!