Эндокринолог предупредил о вреде длительного воздержания Эндокринолог Айрапетов: нерегулярный секс может привести к проблемам с зачатием

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Нерегулярная половая жизнь оказывает негативное влияние на здоровье как мужчин, так и женщин, и может привести к проблемам с зачатием детей, рассказал в беседе с Lenta.ru гинеколог-эндокринолог, маммолог, кандидат медицинских наук Давид Айрапетов. По его словам, длительное воздержание может спровоцировать опасные для организма изменения гормонального фона.

Воздержание для женщины может привести к нарушению работы яичников и матки, сбою менструального цикла, а для мужчины — к варикозному расширению вен в малом тазу, простатиту и эректильной дисфункции, проблемам с зачатием ребенка, — подчеркнул врач.

Он также рассказал, что здоровый половой акт стимулирует выработку эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин, а также гормонов счастья и удовольствия — серотонина и эндорфинов. Такой гормональный фон усиливает привлекательность и энергичность. Длительное отсутствие секса, напротив, является причиной уменьшения выработки этих гормонов, что, в свою очередь, может привести к развитию сахарного диабета, ухудшению состояния кожи, ногтей и волос, отрицательно скажется и на нервной системе.

Медик напомнил, что регулярный секс улучшает кровообращение в органах малого таза, что является естественной профилактикой застойных процессов и снижает риск возникновения заболеваний репродуктивной системы. Также регулярная половая жизнь, будучи физической активностью, благотворно влияет на здоровье сердца — укрепляет сердечную мышцу и повышает эластичность сосудов.

Ранее врач-сексолог Олег Гулько рассказал, что с наступлением климакса и других возрастных изменений у женщин и мужчин изменяются и привычные сексуальные реакции. По его словам, чтобы сохранить гармонию в этой сфере, паре может потребоваться более длительная прелюдия перед близостью или смещение акцента в сторону оральных ласк.