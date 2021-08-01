Эндокринолог назвала продукты, убивающие поджелудочную железу

Употребление большого количества сладкой или калорийной пищи не только приводит к избыточному накоплению жировой ткани, но и к гибели клеток поджелудочной железы. Об этом «Российской газете» рассказала кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидaтивным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин, — сообщила она.

Специалист рекомендовала делать трёхчасовые перерывы между приёмами пищи. Но при этом голодать дольше пяти часов не стоит. Это приводит к накоплению жировых запасов, поскольку активизируется фермент, отслеживающий уровень питательных веществ, — липoпротеинлипаза.

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