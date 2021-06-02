Электросамокаты предложили оснастить номерами

Совет при президенте по правам человека выступил с предложением оснастить электросамокаты номерами, а также внести их в правила дорожного движения. Об этом сообщает телеканал «360».
Правозащитники
СПЧ считает необходимым внести определение электросамокатов в ПДД, а скорость их передвижения ограничить в зависимости от возраста человека, который им управляет. Кроме того, транспортные средства предлагается отнести к источникам повышенной опасности.
Эту инициативу направили в Министерство внутренних дел, а также в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при президенте РФ.
Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил прописать в ПДД порядок движения на самокатах. Он также отметил, что необходимо вносить изменения в стандарты по выпуску таких транспортных средств, прописывать в технических регламентах требования к их двигателям, регулировать скорость передвижения. При этом парламентарий признался, что конкретного «рецепта» у него нет.
Глава Межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов, в свою очередь, выступил с идеей о выделении на дорогах полосы для самокатчиков.