Электросамокаты предложили оснастить номерами

https://static.news.ru/photo/7e1ba1f6-c3bd-11eb-83e3-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Совет при президенте по правам человека выступил с предложением оснастить электросамокаты номерами, а также внести их в правила дорожного движения. Об этом сообщает телеканал «360».

Правозащитники обратили внимание, что практически каждый день появляется информация о происшествиях с участием этого транспортного средства. Они двигаются быстро, что увеличивает риски причинения вреда пешеходом. При этом сфера никак не регулируется, что усложняет получение компенсаций за причинённый ущерб.

СПЧ считает необходимым внести определение электросамокатов в ПДД, а скорость их передвижения ограничить в зависимости от возраста человека, который им управляет. Кроме того, транспортные средства предлагается отнести к источникам повышенной опасности.

Эту инициативу направили в Министерство внутренних дел, а также в Исследовательский центр частного права имени Алексеева при президенте РФ.

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил прописать в ПДД порядок движения на самокатах. Он также отметил, что необходимо вносить изменения в стандарты по выпуску таких транспортных средств, прописывать в технических регламентах требования к их двигателям, регулировать скорость передвижения. При этом парламентарий признался, что конкретного «рецепта» у него нет.

Глава Межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов, в свою очередь, выступил с идеей о выделении на дорогах полосы для самокатчиков.