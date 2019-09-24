https://static.news.ru/photo/c1e4b514-df0b-11e9-b7a0-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением запретить торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет в республике. Он заявил об этом на совещании правительства по вопросам охраны здоровья населения.

Политик обосновал своё намерение тем, что вейпы уже во многих странах мира находятся под запретом, так что республика в этом вопросе не должна стать исключением. К тому же курение электронных сигарет — это болезнь, которая вызывает зависимость, передаёт его слова пресс-служба правительства республики.

Кроме того, в мире зафиксированы случаи летального исхода в результате длительного применения. Поэтому я предлагаю запретить на территории Чеченской Республики торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет, — сказал Кадыров.

Также глава республики считает нужным проверить салоны красоты и магазины спортивного питания на предмет качества препаратов, которые там используются, а также наличие лицензий. По мнению Кадырова, неквалифицированные косметологи в погоне за прибылью не гнушаются ничем, а люди после их услуг оказываются в больнице.

Ранее News.ru сообщал, что девятый случай смерти из-за заболевания, которое, предположительно, вызывает курение вейпа, зарегистрировали в США. Очередным погибшим стал мужчина старше 50 лет, проживавший в Канзасе.