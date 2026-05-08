Россиянка поправилась из-за курения вейпа

Жительница Москвы неожиданно для себя набрала семь килограммов после того, как начала курить вейп, сообщает Telegram-канал Baza. В беседе с изданием 25-летняя девушка рассказала, что подсела на «электронки» под влиянием курящих друзей.

Причиной резкого набора веса, по мнению диетологов, может быть сам механизм курения вейпов. Во-первых, электронные системы не до конца закрывают никотиновую тягу, из-за чего человек начинает бесконтрольно перекусывать или есть во время парения. Во-вторых, фруктовые и десертные вкусы создают постоянное «пищевое ожидание» сладостей, усиливая аппетит и формируя новую привычку. Сам никотин при этом притупляет чувство насыщения, из-за чего порции становятся больше обычного.

Эндокринолог Оксана Крюченко добавила, что курение вейпов может приводить к нарушениям углеводного и липидного обмена, повышает риск развития сахарного диабета и висцерального ожирения. Именно этот тип ожирения связан с метаболическим синдромом: гипертонией, скачками сахара и холестерина, а также гормональными нарушениями.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует уже в мае этого года принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов. Соответствующая поправка в закон находится на рассмотрении парламента.