https://static.news.ru/photo/c99e03ac-deb4-11e9-be59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Девятый случай смерти из-за заболевания, которое, предположительно, вызывает курение вейпа, зарегистрировали в США.

По данным NBS , очередным погибшим стал мужчина старше 50 лет, проживающий в Канзасе.

Сегодня я с грустью сообщаю о смерти второго жителя Канзаса, вызванной этой вспышкой, — говорится в заявлении губернатора штата Лоры Келли.

Она уточнила, что это уже второй зафиксированный смертельный случай из-за респираторного заболевания, спровоцированного вейпом.

Также к врачам обратились ещё семь человек с похожими симптомами. Позднее пятерых из них выписали, а двух оставили под наблюдением.

Ранее News.ru писал, что житель штата Миссури стал восьмым в США человеком, умершим из-за вызванного курением вейпа заболевания. Лёгкие мужчины функционировали нормально, пока в мае он не начал курить вейп. У него развились лёгкие респираторные симптомы, 22 августа он был госпитализирован.

Причиной вспышки лёгочных заболеваний среди потребителей электронных сигарет в США может являться производное от витамина Е вещество. 11 сентября американский лидер Дональд Трамп, комментируя проблему использования электронных сигарет, сказал, что они очень опасны, от них умирают дети. Он призвал принять строгие правила и законы, регламентирующие их употребление.