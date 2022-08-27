На «Красном октябре» в Москве проходит фестиваль экстремальных видов спорта JetRush Extreme Fest. Зрители посмотрели квалификацию чемпионата России по BMX‑фристайлу на рампе, а также увидели под музыку диджеев захватывающие трюки на гидроциклах и флайборд на воде у памятника Петру I.
Главные райдеры России продемонстрировали посетителям фестиваля аквабайк-фристайл в одиночном и парном катании.
Для гостей мероприятия организованы зоны для занятий стритболом, кроссфитом, кикером и аэрохоккеем. В перерывах между выступлениями спортсменов и олимпийцев посетители смогли послушать выступления хип‑хоп исполнителей Feduk и Mnogoznaal.
По окончании праздника экстрима выступят музыканты Captown и Obladaet.
Самые яркие кадры с экстрим-фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.
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Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль Jetrush
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Фестиваль Jetrush
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Участник фестиваля Jetrush
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Участник фестиваля Jetrush
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Участники фестиваля Jetrush
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Участники фестиваля Jetrush
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Невероятные трюки на стоячих гидроциклах и море адреналина
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Невероятные трюки на стоячих гидроциклах и море адреналина