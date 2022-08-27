Экстрим по-русски: какими трюками спортсмены удивили зрителей на JetRush

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Фестиваль Jetrush

На «Красном октябре» в Москве проходит фестиваль экстремальных видов спорта JetRush Extreme Fest. Зрители посмотрели квалификацию чемпионата России по BMX‑фристайлу на рампе, а также увидели под музыку диджеев захватывающие трюки на гидроциклах и флайборд на воде у памятника Петру I.

Главные райдеры России продемонстрировали посетителям фестиваля аквабайк-фристайл в одиночном и парном катании.

Для гостей мероприятия организованы зоны для занятий стритболом, кроссфитом, кикером и аэрохоккеем. В перерывах между выступлениями спортсменов и олимпийцев посетители смогли послушать выступления хип‑хоп исполнителей Feduk и Mnogoznaal.

По окончании праздника экстрима выступят музыканты Captown и Obladaet.

Самые яркие кадры с экстрим-фестиваля — в фотогалерее NEWS.ru.