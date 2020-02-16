Предметом, похожим на боеприпас времён Великой Отечественной войны, оказалась болванка от снаряда для советского танка Т-34, рассказали сотрудники экстренных служб Москвы. Её нашли в посылке на Казанском вокзале.
Болванка от снаряда танка Т-34, — цитирует сообщение РИА Новости.
Инцидент произошёл 16 февраля 2020 года в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта на Казанском вокзале.
Из помещения были эвакуированы 35 человек. На месте уже находятся представители городских служб, ожидается прибытие кинолога с собакой.
Ранее NEWS.ru писал о взрыве на предприятии в столице Нидерландов Амстердаме. ЧП произошло из-за посылки. В полиции считают, что в письме содержалась бомба. В результате инцидента один человек пострадал из-за задымления, врачи оказали ему помощь в машине скорой.