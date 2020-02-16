https://static.news.ru/photo/5d0f2302-50b4-11ea-bd7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Предметом, похожим на боеприпас времён Великой Отечественной войны, оказалась болванка от снаряда для советского танка Т-34, рассказали сотрудники экстренных служб Москвы. Её нашли в посылке на Казанском вокзале.

Болванка от снаряда танка Т-34, — цитирует сообщение РИА Новости.

Инцидент произошёл 16 февраля 2020 года в зоне таможенного контроля прижелезнодорожного почтамта на Казанском вокзале.

Из помещения были эвакуированы 35 человек. На месте уже находятся представители городских служб, ожидается прибытие кинолога с собакой.

Ранее NEWS.ru писал о взрыве на предприятии в столице Нидерландов Амстердаме. ЧП произошло из-за посылки. В полиции считают, что в письме содержалась бомба. В результате инцидента один человек пострадал из-за задымления, врачи оказали ему помощь в машине скорой.