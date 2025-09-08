Экспресс-сушка обуви: вот как избавиться от влаги за 10 минут

Экспресс-сушка обуви за 10 минут возможна с помощью простых и доступных средств, которые есть в каждом доме. Этот метод особенно актуален в экстренных ситуациях, когда нужно быстро привести обувь в порядок перед выходом. Важно действовать осторожно, чтобы не повредить материал обуви и сохранить ее форму.

Промокшую обувь тщательно протирают сухим полотенцем снаружи и внутри. Наполняют чистые носки рисом или каталитическим наполнителем для кошачьего туалета, завязывают и помещают внутрь обуви. Эти материалы отлично впитывают влагу. Можно использовать газетную бумагу, меняя ее каждые 2–3 минуты. Для ускорения процесса можно поставить обувь у источника тепла, но не ближе чем на 50 см, чтобы избежать деформации.

