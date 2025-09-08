Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:40

Экспресс-сушка обуви: вот как избавиться от влаги за 10 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экспресс-сушка обуви за 10 минут возможна с помощью простых и доступных средств, которые есть в каждом доме. Этот метод особенно актуален в экстренных ситуациях, когда нужно быстро привести обувь в порядок перед выходом. Важно действовать осторожно, чтобы не повредить материал обуви и сохранить ее форму.

Промокшую обувь тщательно протирают сухим полотенцем снаружи и внутри. Наполняют чистые носки рисом или каталитическим наполнителем для кошачьего туалета, завязывают и помещают внутрь обуви. Эти материалы отлично впитывают влагу. Можно использовать газетную бумагу, меняя ее каждые 2–3 минуты. Для ускорения процесса можно поставить обувь у источника тепла, но не ближе чем на 50 см, чтобы избежать деформации.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

советы
обувь
уход
лайфхаки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
«Миндальничать никто не будет»: Медведев сделал предупреждение Финляндии
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.