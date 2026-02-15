Экспресс-пицца в чашке — вкусно за минуты: простой рецепт для быстрого перекуса без лишних хлопот

Приготовление обычной пиццы требует времени и усилий, но насладиться любимым блюдом можно буквально за несколько минут. Экспресс-пицца в чашке — спасение для тех, кто ценит вкус, но не хочет тратить часы на готовку. Рецепт прост, ингредиенты найдутся в любом холодильнике, а результат приятно удивит горячей, ароматной и расплавленной сырной корочкой.

Для основы понадобится 8 чайных ложек муки, 6 чайных ложек молока, 2 тонкие колбаски, щепотка разрыхлителя и соды, соль и специи по вкусу. Смешайте сухие ингредиенты, добавьте молоко и немного масла, перемешайте до однородности. Сверху на тесто — томатный соус, колбасу кружочками, травы и тертый сыр. Готовится пицца в микроволновке 2–5 минут до пышности теста и пузырящейся сыра. Ее можно есть прямо из чашки или переложить на тарелку — быстро, вкусно и без лишней суеты.

