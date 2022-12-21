Эксперты заявили о падении ювелирного рынка России на 10 процентов

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Российский ювелирный рынок в 2022 году упал на 10 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на управляющего партнера холдинга Sokolov Артема Соколова. Ожидается, что в 2023-м рынок будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне 5-6%.

В целом ювелирный рынок чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, особенно в сравнении с другими рынками, например, электроникой, парфюмерией и иными импортозависимыми отраслями. В ювелирной рознице доля импорта не превышала 10%, и в этом году рынок просел ровно на эти 10%, — заявил Артем Соколов.

По мнению эксперта, это высвободило нишу для отечественных ювелиров, которую они сейчас активно осваивают.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что экспансия китайских автомобилей — это угроза для России. По его словам, уже в этом году доля китайских автопроизводителей на российском рынке составит 25 процентов. Максим Соколов считает, что доминирование китайского автопрома ударит по российским автопроизводителям, которые обеспечивают работой свои коллективы, а также обеспечивают заказами производителей компонентной базы.

Добыча нефти в России в 2023 году снизится на 50 млн тонн, с 525 млн до 475 млн тонн. Эксперты объясняют это влиянием эмбарго, которое страны Евросоюза ввели с 5 декабря и которое значительно повлияет на бюджет и экономику России.