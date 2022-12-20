Глава банка «Открытие» предрек снижение добычи нефти в России в 2023 году Глава банка «Открытие»: добыча нефти в РФ в 2023 году снизится с 525 млн до 475 млн тонн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добыча нефти в России в 2023 году снизится на 50 млн т, с 525 млн до 475 млн тонн, заявил в интервью РБК председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он объяснил это влиянием эмбарго, которое страны Евросоюза ввели с 5 декабря, и которое значительно повлияет на бюджет и экономику России.

Непонятно даже не то, куда поставлять эту нефть, а кто ее будет возить, страховать, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки. Это ключевой вопрос с точки зрения темпов роста ВВП и платежного баланса в следующем году, — сказал Задорнов.

В 2021 году на ЕС и страны G7 пришлось 68–70% от совокупного экспорта российской нефти и нефтепродуктов на мировой рынок — туда было поставлено 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Ранее эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин заявил, что санкционная повестка и глобальная конъюнктура станут ключевыми факторами, которые повлияют на добычу нефти в России в 2023 году. Он также отметил, что многое зависит от способности Москвы найти новые рынки сбыта черного золота в условиях антироссийской риторики Запада. При этом делать прогнозы касаемо объемов добычи нефти в России в следующем году еще рано.