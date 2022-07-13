Аналитик рассказал, что повлияет на добычу нефти в России в 2023 году Аналитик Скрябин: санкционная повестка повлияет на добычу нефти в России в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкционная повестка и глобальная конъюнктура станут ключевыми факторами, которые повлияют на добычу нефти в России в 2023 году, заявил эксперт в области энергетики Дмитрий Скрябин. Он также отметил, что многое зависит от способности Москвы найти новые рынки сбыта черного золота в условиях антироссийской риторики Запада, пишет Lenta.ru.

Все, начиная от ценовой конъюнктуры на глобальных рынках, санкционной повестки, возможности найти новые рынки сбыта в дружественных юрисдикциях, сохранения или увеличения господдержки для добычи или, наоборот, намеренного снижения добычи для улучшения ценового предложения, наличия технологических решений внутри России для увеличения добычи и так далее, будет влиять на добычу нефти, — перечислил Скрябин.

Он подчеркнул, что пока рано делать прогнозы касаемо объемов добычи нефти в России в следующем году. По его мнению, сейчас нельзя однозначно ответить на вопрос о сокращении добычи черного золота.

Ранее стало известно, что Россия на фоне санкций нарастила поставки дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки на Ближний Восток. В июне объёмы поставок достигли 155 тысяч баррелей в сутки, что стало максимумом с начала 2016 года.