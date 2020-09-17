Эксперты заявили о нехватке мест в российских школах

https://static.news.ru/photo/eb73d7c8-f8e8-11ea-98b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Счётной палаты, с 2001 года число детских садов в России сократилось — с 51 до 48 тысяч, сельских школ — с 46 до 24 тысяч, а городских — с 23 до 18 тысяч. Начальник Управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки Москвы Илья Новокрещёнов заявил, что в столичных школах учеников не «уплотняют», в классах, как и положено по санитарным нормам, находятся «около 25 детей». Однако некоторые общественники с ним не согласились.

Каждый год у нас вводятся всё новые и новые школы, здания детских садов, особенно это касается, конечно, Новой Москвы, — сообщил в эфире ОТР Новокрещёнов.

Однако омбудсмен в сфере образования Амет Володарский считает, что вопрос обеспечения детей местами в детсадах и школах в настоящее время стоит остро. И решить эту проблему, по его мнению, сможет частное обучение. В пример он привёл Москву, где Департамент образования уравнял финансирование государственных и частных школ. Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкус выступил против этой идеи. Он считает, что делать упор на частное образование неправильно, так как «у нас все дети равны».

Как писал NEWS.ru, депутаты Государственной думы в рамках осенней сессии намерены рассмотреть два законопроекта, которые позволят усилить безопасность детей во время школьных занятий. Предполагается усилить контроль за здоровьем учащихся и повысить статус дежурных врачей. Первая инициатива подразумевает, что родители будут обязаны передавать в школу исчерпывающие сведения о здоровье ребёнка. Сейчас массу проблем порождает отсутствие эффективного взаимодействия между врачами, учителями и родителями. Вторая инициатива позволит изменить статус медработников в школах. Сейчас они считаются вспомогательным персоналом. Депутаты же считают, что врачи в школах должны стать членами педсовета.