Эксперты указали минусы идеи о запрете алкоголя в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/558df178-f9b8-11ea-a4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива о полном запрете на торговлю алкогольной продукцией в России во время новогодних каникул бессмысленна и даже может дать обратный эффект.

Об этом ОТР рассказал психиатр-нарколог Алексей Каротама.

Он уверен, что без внятной политики по ограничению торговли спиртными напитками вводить такие ограничения нельзя, так как подобные меры активизируют нелегальный рынок.

Нет внятной политики по ограничению, по контролю, но сразу предлагают запреты. В ответ получат взрыв отравлений, когда люди начнут пить все что ни попадя, в том числе самодельные продукты, — отмечает врач.

Он добавил, что вместо полного запрета можно ввести дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя, по его мнению, это приведёт к снижению числа отравлений и преступлений из-за злоупотребления алкоголем во время праздников.

При этом нельзя решать проблему фанатично пьющих людей тотальным запретом, считает специалист.

Это мнение разделяет гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

Он отмечает, что в России уже действуют достаточно жёсткие ограничения, и дополнительные меры могут привести к тому, что соблюдаться закон будет всё реже.

С одной стороны — жёсткое законодательство, с другой стороны — огромный объем нелегального рынка. Почему так? Да потому, что жёсткость законов у нас нивелируется необязательностью их исполнения, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что член Общественной палаты и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкогольных напитков во время праздничных дней с 14.00 до 18.00.