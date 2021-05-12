Туры после майских праздников подешевели

https://static.news.ru/photo/504ec7c2-b3c7-11eb-85c0-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Эксперты Level.Travel сообщили о падении цен на туры после майских праздников. В среднем, поездки подешевели на 5%, пишет РИА Новости.

Специалисты компании проанализировали данные бронирований путёвок и выяснили, что отечественные курорты для 68% пользователей в мае стали альтернативой Турции. Тем не менее некоторые выбрали подешевевшие поездки в зарубежные страны.

Больше всего сэкономят путешественники, которые собрались отправиться в ОАЭ, — средний чек на путёвки в конце мая на 39% ниже, чем в начале. Также «упали» цены на туры на Кубу на 15%, на Мальдивы — на 11% и на Кипр — на 10%.

Директор по маркетингу сервиса Евгений Гинзбург отметил, что вторая половина мая традиционно была временем самых выгодных цен на отдых, однако в этом году ситуация изменилась. По его словам, в 2021 году цены на отдых после майских праздников несильно упали.

Раньше в это время можно было улететь в отпуск в два-три раза дешевле, чем в праздничные даты. К тому же на курортах уже не так многолюдно, большой выбор хороших гостиниц, да и сами отельеры всячески старались привлечь туристов скидками, — сказал Гинзбург.

Он уточнил, что нередко можно было получить и подарки — корзину фруктов, поход в СПА или же бесплатный апгрейд номера. Однако закрытие границ понизило вероятность этого.

Курортов, готовых принимать гостей, сейчас в разы меньше, что делает спрос на них выше, — заключил Гинзбург.

Ранее сообщалось, что почти за месяц — с 15 апреля по 11 мая — авиакомпании оформили возврат на 32 тысячи билетов на рейсы из Турции в Россию. За две недели — с 15 по 27 апреля — около 500 билетов вернули по рейсам Танзания — Россия.