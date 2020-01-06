https://static.news.ru/photo/7ce8f1f6-31e9-11ea-8696-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Использовать для зарядки телефона USB-входы, расположенные в общественных местах, небезопасно. Об этом сообщили эксперты в ходе опроса, проведённого российскими журналистами.

Злонамеренное воздействие на гаджет может оказываться, когда в кабель для зарядки встраивается специальное устройство или в само зарядное устройство добавляется маленький компьютер. Тогда при зарядке происходит подключение к другому устройству, в результате чего может произойти атака.

Пока что такая вероятность — это скорее концепт, но шансы на это достаточно велики, учитывая то, как много в последнее время в общественных местах появляется зарядок. Об этом рассказал замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин.

Об опасности установления дополнительного оборудования для взаимодействия с телефоном также предупредил эксперт лаборатории практического анализа защищённости компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин.

Это может сделать как сама компания, предоставляющая такой сервис, например, для сбора пользовательских данных с целью их дальнейшего анализа и продажи рекламодателям, так и злоумышленники, — приводит его слова РИА Новости.

Эксперты сошлись во мнении, что для обеспечения безопасности следует избегать устройств в общественных местах.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты рассказали, как правильно заряжать смартфон, чтобы он прослужил дольше. Нельзя надолго оставлять на зарядке телефон, который уже набрал 100%.