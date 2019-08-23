Многие девушки хоть раз в своей жизни имели дело с бабником. Повадки таких мужчин формируются с детства. Основная причина их поведения кроется в методах воспитания, заявила в разговоре с News.ru психолог, руководитель проекта «Школа охоты», специалист по взаимоотношениям женщин и мужчин Алиса Метелина.

Она выделила три основных причины, по которым мужчины начинают активно ухаживать за несколькими женщинами одновременно. И дело, по её словам, вовсе не в полигамности.

Комплекс «Мадонны и блудницы»

Психолог отметила, что бабниками часто становятся молодые люди, которые воспитывались без отца. Связано это не только с тем, что они не видели мужской модели поведения, но и с тем, что матери зачастую берут на себя роль главы семейства.

Когда женщина берет на себя мужскую роль, воспитывая мальчика, она теряет с ним контакт как мать. Пытаясь прибегнуть к мужской модели поведения, начинает подавлять ребенка, так как это не её роль. Такие матери проявляют к сыновьям гиперопеку, они не спрашивают у ребенка о его потребностях и сами решают, когда и что ему нужно. В итоге мальчик получает травму. Он понимает, что женщина предстаёт перед ним в двух ипостасях. Первая — злая и подавляющая. Вторая — любящая. Любовь к матери у ребенка заложена от природы, потому что она является единственным источником выживания Алиса Метелина психолог, специалист по взаимоотношениям женщин и мужчин

Психолог объяснила, что вследствие такой модели воспитания образ женщины в сознании мальчика расщепляется на две противоположности и в будущем у него появляется комплекс «Мадонны и блудницы». Страдающие им мужчины хотят видеть в своей жизни два типа женщин. Первая должна быть доброй и верной. Вторая — блудницей.

По словам специалиста, строить отношения сразу с несколькими партнершами мужчина будет до тех пор, пока не научится видеть черты одного и второго типа женщин в одном человеке.

Психопаты

Многие из тех мужчин, которые нуждаются в повышенном внимании противоположного пола, являются психопатами. При этом они на первый взгляд, как правило, кажутся идеальными партнерами. Однако у относящихся к этому психотипу мужчин отсутствует чувство вины, отметила психолог. Такие люди, по её словам, — хорошие манипуляторы и достигают больших успехов в карьере.

Кадр из фильма «Красавчик»/Warner Bros. Pictures

Тот факт, что у психопатов нет стыда, делает их страшными беспринципными людьми. Многие из них сидят в тюрьмах и занимаются криминалом. А остальные достигают высот в карьере, занимают высокие должности в правительстве, — пояснила Алиса Метелина.

По её словам, зачастую психопаты завязывают отношения с большим числом женщин для формирования имиджа. Помимо прочего, таким мужчинам хочется всё контролировать и ощущать власть.

У психопатов нет проблем с самооценкой. Они выстраивают вокруг себя гаремы, чтобы чувствовать, что от них зависит много женщин, — заявила специалист по взаимоотношениям женщин и мужчин.

Нарциссы

Среди бабников психолог также выделила людей с нарциссическим типом личности. Он формируется у мальчиков в возрасте от двух до четырёх лет. С одной стороны, мать рисует сыну грандиозный образ и считает, что его никто не достоин. А с другой — женщина боится потерять ребёнка и поэтому говорит ему, что он ничего не умеет и не проживёт без неё. Воспитанные таким образом мужчины постоянно испытывают чувство стыда. Как и психопаты, они являются хорошими манипуляторами, однако не хотят контроля и власти.

У нарциссов не сформировано собственное ядро личности. Такие мужчины считают, что они грандиозные, но недооцененные. Обычно опираются на оценку других людей, чтобы понять, насколько они хороши. По этой причине от слабого пола нарциссы требуют восхваления. Чем больше женщин ими восхищается, тем лучше такие партнёры себя чувствуют. Они сначала ухаживают за одной девушкой, а после того, как она свой ресурс исчерпывает, идут строить отношения с другой, — пояснила Алиса Метелина.

Роль гормонов

На количество партнерш в жизни мужчины также влияет уровень его тестостерона. Врач-эндокринолог Вадим Крылов в разговоре с News.ru заявил, что при высоком содержании этого гормона у человека появляется потребность в частных половых связях. Более того, женщины чувствуют запах тестостерона, и он их привлекает. То есть повышенное внимание со стороны слабого пола такому мужчине обеспечено.

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Уровень содержания этого гормона снижается вследствие стресса, долгой работы, депрессии, а также из-за того, что человек не уверен в себе и замкнут. На выработку тестостерона, по словам эндокринолога, влияет и питание.

Казанова съедал по 50 устриц в день. Цинк и другие содержащиеся в морепродуктах микроэлементы, повышают уровень тестостерона. Высокое содержание этого гормона наблюдается у мужчин, которые занимаются спортом, правильно питаются и отдыхают. У людей с ожирением уровень тестостерона выражено снижается Вадим Крылов эндокринолог, диетолог

Содержание этого гормона также повышает витамин D. По этой причине в теплое время года потребность в половых связях у мужчин увеличивается, отметил Крылов.