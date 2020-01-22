В России обновилось правительство — в нём появилось сразу 15 новых членов. Курс новой команды чётко направлен на улучшение экономических и социальных показателей в стране. NEWS.ru обратился к экспертам в различных сферах с просьбой рассказать, каких конкретных шагов они ждут от назначенной команды, и самое главное — ответить на вопрос, справится ли, по их мнению, с поставленными целями новый кабмин?

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что новое правительство будет, в первую очередь, выполнять те конкретные задачи, которые были сформулированы президентом в послании к Федеральному собранию. Также он твёрдо убеждён, что обновлённый состав кабинета министров должен быть более эффективен.

В новом составе правительства прельщает прагматизм. Подобраны люди, которые уже успели что-то сделать в других областях. Полномочия правительства резко увеличились, и важно, чтобы новым составом задачи решались, а не откладывались в долгий ящик. Уверенно говорю: это правительство будет работать более эффективно, чем предыдущее. На их глазах плохо работающее правительство было отправлено в отставку, и это тоже стимул работать лучше. Геннадий Онищенко депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора

В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что возлагает большие надежды на деятельность главы кабмина. Он благодарен Михаилу Мишустину за успешную реализацию идей в части налоговых реформ. Произошло обеление всех доходов, считает Пригожин, в том числе в среде малых предпринимателей. Как рассказал продюсер, 99% артистов стали работать «в белую». Деятельность Мишустина на посту главы ФНС вывела людей из тени и увеличила поступления в казну РФ. Мишустин, по словам спикера, пользуется популярностью среди широкого круга людей, и все они относятся к нему с большим уважением. «Человек конструктивный и деловой» — такую характеристику дал Пригожин новому премьер-министру.

Правительство России/vk.com

Надеюсь, что правительство, возглавляемое Михаилом Мишустиным, сделает всё для того, чтобы наше население жило комфортно и в достатке. Уверен, что экономика страны при новом кабмине станет активно развиваться. Условия труда, прозрачные правила игры, возможность трудиться и наличие перспективы — это самое важное. Все эти составляющие должны быть стабильны и доступны всем гражданам страны, чтобы люди могли себя реализовать. Иосиф Пригожин музыкальный продюсер музыкальный продюсер

Продюсер отметил важность создания конкурентной среды для творческих людей, а также пожелал удачи новому кабмину и его главе.

Писательница и активистка феминистического движения в России Мария Арбатова рассказала, что ей хотелось бы увидеть при новом правительстве подъём экономики в стране, реальную борьбу с коррупцией и существенное повышение внимания к правам человека. Как феминистке ей понравилось появление новых лиц женского пола в составе кабмина. Арбатова призналась, что большинство «новеньких министров» ей совершенно незнакомы, за исключением Ольги Любимовой, которая заняла пост главы Минкультуры.

Хочется верить, что эти люди, более молодые, чем в прежнем правительстве, смогут свернуть горы. Очень надеюсь на успешную деятельность Ольги Любимовой в роли главы Министерства культуры. Я знаю всю её семью. Таких глав Минкульта у нас в стране ещё не было. У нас всегда были какие-нибудь Фурцевы, которые писали с ошибками. Мария Арбатова писательница писательница

С точки зрения писательницы, в реформах более всего нуждаются экономика и медицина. Отметила она также и то, что в стране сегодня «невыносимое школьное образование».

Философ, политолог и общественный деятель Александр Дугин уверен в том, что нынешнее правительство — техническое. Оно призвано не решать судьбоносные проблемы, а нормализовать катастрофические тенденции, которые создало предыдущее правительство — «полностью провальное», полагает эксперт.

Бэкграунд нового премьер-министра Дугин назвал «неудачным». Он пояснил: собирать налоги — хорошая деятельность в глазах государства, но не с точки зрения налогоплательщиков. Но есть, по его мнению, в новом кабмине и «вдохновляющие фигуры».

Меня вдохновляет фигура министра культуры — интеллигентная, умная, красивая женщина. Но в целом никаких серьёзных подвижек при этом правительстве не будет в силу отсутствия цельной стратегии. Оно не революционное, оно техническое. Но настрой в целом оптимистичный: всё, что лучше худшего, лучше. Александр Дугин философ, политолог, переводчик, социолог и общественный деятель философ, политолог, переводчик, социолог и общественный деятель

Правительство России/vk.com

Экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин признался, что также не ждёт ничего особенного от нового правительства, и объяснил это исторически сложившимися реалиями.

От смены состава правительства в России ничего и никогда не становится лучше или хуже. Перемены в стране зависят от тех людей, кто реально принимает решения по движению денег. Таких в новом правительстве нет. Можно сказать, что ничего не произошло и, следовательно, ничего не изменится. Михаил Крутихин экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, историк и востоковед экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, историк и востоковед

Кинорежиссёр Карен Шахназаров более оптимистичен. Он рассказал NEWS.ru, что ему «симпатична вся эта история». Прежде всего, она свидетельствует «о нетривиальном характере президента страны», считает кинодеятель.

Владимир Путин умеет решительно и смело менять ситуацию, достигая поставленных целей. Смена правительства произошла не на фоне кризиса — «жёлтые жилеты» по улицам не бегали. Ситуация стабильная. Я, как и многие, жду от нового кабмина движения вперёд, жду роста. Карен Шахназаров кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и общественный деятель

Директор столичной школы № 1394 Валерий Тихонов отметил, что Москва давным-давно сделала всё, о чём президент РФ говорил в последнем своём послании Федеральному собранию. Теперь опыт города следует экстраполировать на всю страну. Как педагогу Тихонову хотелось бы, чтобы поднялся престиж профессии учителя.

Мы все ждём исполнения поручений, которые президент дал Федеральному собранию. Как директор школы я скажу, что мы хотели бы видеть больше уважения в отношении к учителям. Учитель — профессионал с большой буквы «У», а не представитель сферы услуг. Валерий Тихонов директор московской школы № 1394 директор московской школы № 1394

С точки зрения Тихонова, Сергей Кравцов, назначенный министром просвещения, не новый человек в системе образования. При нём, уверен директор учебного заведения, будут реализованы изменения, касающиеся престижа образовательных организаций. Возможно, состоится и преобразование государственной итоговой аттестации. Как считает эксперт, интересно было бы развивать предпрофессиональное образование в школе. Это поможет выпускникам средних школ целенаправленно поступать в вузы.

Главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия был максимально краток. Но вопрос о самом главном в деятельности нового кабмина, он заявил об ожиданиях того, «что все в России будут здоровы».