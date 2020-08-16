Эксперты рассказали, что делать вернувшимся из Турции туристам

https://static.news.ru/photo/4dcd2064-e070-11ea-a718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, отдохнувшие на турецких курортах, по возвращении должны заполнить специальные анкеты прямо в самолёте, а также пройти температурный контроль и сдать тесты на коронавирус в течение трёх дней после прилёта. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом в АТОР уточнили, что перед вылетом домой россиянам сотрудники аэропорта в Анталье предлагают заполнить форму на добровольных началах, которая является своего рода «социологическим опросом».

Но анкету для прибывающих в Россию туристов из-за рубежа, которую раздадут в самолёте, заполнить нужно обязательно. По прилёту бумаги заберут сотрудники Роспотребнадзора, которые поднимутся на борт, измерят температуру и раздадут памятку с детальной информацией по размещению результатов тестов на коронавирус на сайте госуслуг. До тех пор, пока анкеты не будут сданы, а температура измерена, пассажиров из салона не выпустят, — пояснил РИА Новости представитель АТОР.

Кроме того, как уточнили в Ассоциации, перед вылетом в Турцию отдыхающим рекомендуют заполнить специальный бланк на портале госуслуг, однако сделать это можно и вернувшись из отпуска. При этом с тестом на коронавирус лучше не затягивать, отметил эксперт.

Его нужно сделать в течение трёх дней после возвращения из-за рубежа. Можно сделать бесплатный тест в городской поликлинике. В таком случае записывайтесь заранее, минимум за пять дней, — подчеркнули в АТОР.

Прерванные из-за пандемии COVID-19 рейсы в Турцию и Великобританию Россия возобновила 1 августа. Российские самолёты с этой даты летают в турецкие Анкару и Анталью, а в Бодрум и Даламан — с 10 августа. Возобновлены полёты и в Танзанию, но пока таких рейсов нет.

После периода самоизоляции многие российские звёзды отправились отдыхать в Турцию. Среди них, например, семья рэпера Джигана.

Как писал NEWS.ru, некоторые медийные персоны предпочли отдых в России. Например, телеведущая Ксения Бородина. Однако после того как девушка пожаловалась на неудобства отдыха в Крыму, её раскритиковали подписчики.