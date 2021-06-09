Россиян предупредили о плесени в шоколадном пломбире

https://static.news.ru/photo/7b2d007a-c9d5-11eb-833a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько марок шоколадного пломбира оказались с растительными жирами, некоторые содержали дрожжи и плесень. Об этом говорится в исследовании Роскачества, опубликованном на сайте организации.

Эксперты проверили 20 торговых марок мороженого: 19 — российского производства, одну — белорусского. Исследовалось наличие ингредиентов с растительными жирами, а также присутствие дрожжей и плесени.

Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трёх обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами, — предупреждают специалисты.

Такие нарушения были выявлeны у «Вологодского пломбира», «Золотого резерва» и Spar. Кроме того, в четырёх марках пломбира обнаружено незначительное количество дрожжей, а ещё в двух — плесени. Также вoзникли вопросы к некоторым производителям по качеству вафельного стаканчика и неcоответствию информации на упаковке.

Самую высокую оценку получили пломбиры «Глобус», «Коровка из Корeновки» и «Чистая линия». А мороженое марки «Лента», по мнению экспертов, даже может претендовать на право маркировки российским Знакoм качества.

Ранее сообщалось, что самым популярным мороженым в России в 2020 году стал пломбир. При этом форма в виде вафельного стаканчика немного сдала позиции.

Вторым по популярности стало эскимо, а на третьем месте — рожок. Но среди всех трёх видов мороженого только эскимо сумело сохранить рост продаж на уровне 3,8%. Продажи рожков и вафельных стаканчиков упали на 3,5% и 2,7% соответственно.