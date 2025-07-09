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09 июля 2025 в 18:26

Когда лень готовить, спасает этот пирог-мороженое — едим через 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот нежный пирог с сочными ягодами и хрустящей корочкой станет украшением любого стола. Ароматная выпечка в сочетании с холодным мороженым создает идеальный баланс вкусов. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают его любимцем для домашних чаепитий.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 90 г;
  • сливочное масло — 85 г;
  • разрыхлитель — 3 г;
  • молоко — 50 мл;
  • мука — 130 г.

Для начинки:

  • ягоды — 250 г;
  • сахар — по вкусу;
  • кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
  • апельсиновый или лимонный сок — 0,5 шт.

Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 170 °C.
  2. Взбить яйцо с сахаром до пышности.
  3. Добавить растопленное масло и молоко, перемешать.
  4. Всыпать муку с разрыхлителем, замесить тесто.
  5. Ягоды смешать с сахаром, крахмалом и соком.
  6. Форму смазать маслом, выложить тесто, сверху — ягодную начинку.
  7. Выпекать 30 минут до золотистой корочки.
  8. Подавать теплым с шариком мороженого.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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