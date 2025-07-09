Когда лень готовить, спасает этот пирог-мороженое — едим через 30 минут

Этот нежный пирог с сочными ягодами и хрустящей корочкой станет украшением любого стола. Ароматная выпечка в сочетании с холодным мороженым создает идеальный баланс вкусов. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают его любимцем для домашних чаепитий.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 90 г;
- сливочное масло — 85 г;
- разрыхлитель — 3 г;
- молоко — 50 мл;
- мука — 130 г.
Для начинки:
- ягоды — 250 г;
- сахар — по вкусу;
- кукурузный крахмал — 1 ч. л.;
- апельсиновый или лимонный сок — 0,5 шт.
Приготовление:
- Разогреть духовку до 170 °C.
- Взбить яйцо с сахаром до пышности.
- Добавить растопленное масло и молоко, перемешать.
- Всыпать муку с разрыхлителем, замесить тесто.
- Ягоды смешать с сахаром, крахмалом и соком.
- Форму смазать маслом, выложить тесто, сверху — ягодную начинку.
- Выпекать 30 минут до золотистой корочки.
- Подавать теплым с шариком мороженого.
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