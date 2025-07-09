Когда лень готовить, спасает этот пирог-мороженое — едим через 30 минут

Когда лень готовить, спасает этот пирог-мороженое — едим через 30 минут

Этот нежный пирог с сочными ягодами и хрустящей корочкой станет украшением любого стола. Ароматная выпечка в сочетании с холодным мороженым создает идеальный баланс вкусов. Простой рецепт и доступные ингредиенты делают его любимцем для домашних чаепитий.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 90 г;

сливочное масло — 85 г;

разрыхлитель — 3 г;

молоко — 50 мл;

мука — 130 г.

Для начинки:

ягоды — 250 г;

сахар — по вкусу;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

апельсиновый или лимонный сок — 0,5 шт.

Приготовление:

Разогреть духовку до 170 °C. Взбить яйцо с сахаром до пышности. Добавить растопленное масло и молоко, перемешать. Всыпать муку с разрыхлителем, замесить тесто. Ягоды смешать с сахаром, крахмалом и соком. Форму смазать маслом, выложить тесто, сверху — ягодную начинку. Выпекать 30 минут до золотистой корочки. Подавать теплым с шариком мороженого.

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