Эксперты назвали специалистов, которым после пандемии повысят зарплату

https://static.news.ru/photo/5eb02382-a25d-11ea-abcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Института прогрессивного образования выяснили, представители каких профессий могут ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса. В их список попали не только IT-специалисты, но и психологи с агрономами.

Как показало исследование, на прибавку к зарплате могут прежде всего рассчитывать PR- и SMM-специалисты, продюсеры и контент-менеджеры, так как в кризисный период предприятиям необходимо выделяться на фоне конкурентов и увеличивать число клиентов. Зарплату могут повысить востребованным ныне IT-специалистам, аналитикам больших данных, онлайн-маркетологам, финансовым консультантам, управленцам в логистике и специалистам по тайм-менеджменту.

Медикам, учёным естественно-научного цикла, психологам и психотерапевтам также могут поднять оклады, полагают эксперты. Станут более востребованными, а значит, и более высокооплачиваемыми услуги онлайн-педагогов, репетиторов и виртуальных гидов. Не исключено, что поднимется оплата труда и у работников сельского хозяйства, сообщает RT.

Как писал NEWS.ru, все крупные компании в период эпидемии коронавируса уже перевели своих сотрудников на дистанционную занятость. В настоящее время на рынке труда наблюдается всплеск вакансий на удалённую работу. По мнению эксперта по трудоустройству Гарри Мурадяна, спрос на такие вакансии сохранится и после снятия ограничений из-за пандемии.