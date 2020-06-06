Экспертиза проверит, заставляли ли родных умерших искать трупы в морге

Бюро судебно-медицинской экспертизы Башкирии проводит проверку в связи с информацией о том, что родственников погибших заставляли искать трупы в морге самостоятельно. Причиной стали публикации в Telegram.
В Минздраве региона рассказали, что комната в селе Белебей, о которой идёт речь в публикации, предназначена для хранения тел умерших. В ней сломалась система охлаждения,
Данная комната оборудована полками для размещения тел, трупы друг на друга не укладываются. Несмотря на вышедшую из строя систему охлаждения, температура в помещении для хранения тел умерших не превышает 15 градусов, что позволяет предотвратить гнилостное изменение тела в течение одних-двух суток, — подчеркнули там.
В ведомстве отметили, что на плохое состояние тел ещё никто не жаловался. Трупы могут поступать в морг уже после начала гнилостной трансформации.
Ранее, как писал NEWS.ru, двух медсестёр под угрозой увольнения и уголовного преследования на ночь заперли в морге после контакта с инфицированной коронавирусом женщиной. Инцидент произошёл в центральной районной больнице в Башкирии.
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