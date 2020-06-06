Экспертиза проверит, заставляли ли родных умерших искать трупы в морге

https://static.news.ru/photo/93c52e66-a8be-11ea-881c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yasin Akgul /Global Look Press

Бюро судебно-медицинской экспертизы Башкирии проводит проверку в связи с информацией о том, что родственников погибших заставляли искать трупы в морге самостоятельно. Причиной стали публикации в Telegram.

В Минздраве региона рассказали, что комната в селе Белебей, о которой идёт речь в публикации, предназначена для хранения тел умерших. В ней сломалась система охлаждения, передаёт РИА Новости.

Данная комната оборудована полками для размещения тел, трупы друг на друга не укладываются. Несмотря на вышедшую из строя систему охлаждения, температура в помещении для хранения тел умерших не превышает 15 градусов, что позволяет предотвратить гнилостное изменение тела в течение одних-двух суток, — подчеркнули там.

В ведомстве отметили, что на плохое состояние тел ещё никто не жаловался. Трупы могут поступать в морг уже после начала гнилостной трансформации.

Ранее, как писал NEWS.ru, двух медсестёр под угрозой увольнения и уголовного преследования на ночь заперли в морге после контакта с инфицированной коронавирусом женщиной. Инцидент произошёл в центральной районной больнице в Башкирии.