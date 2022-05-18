Эксперт заявил о 22-м месте России в мире по размеру пенсий Экономист Кузнецов: Россия занимает 22-е место в мире по размеру пенсий

Фото Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов заявил, что в России пенсия покрывает 29% заработной платы. По данному показателю страна занимаем 22-е место в мире, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт пояснил, что сравнение пенсий в сопоставлении со средними зарплатами в стране является подходом, который более корректно показывает уровень дохода человека с учётом уровня жизни.

Не самым корректным подходом Кузнецов считает сравнение абсолютных размеров пенсий, поскольку оно не отражает разницу в реальной стоимости жизни.

Вспомните тот же пресловутый «индекс бигмака», наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира, — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала про ключевые даты индексации пенсий россиян в 2022 году. По её словам, следующую прибавку к пенсии с 1 августа начнут получать работающие пенсионеры при условии, что работодатель в течении года выплачивал взносы в Пенсионный фонд.