Эксперт WWF сообщил, как следует вести себя при встрече с медведем

https://static.news.ru/photo/e1c24f46-99db-11ea-bff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: christian zappel/imagebroker.com/Global Look Press

При встрече с медведем в лесу главное — не вступать с животным в контакт, сообщил руководитель проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики зоолог Михаил Стишов.

По словам эксперта, по возможности нужно принимать предупредительные меры. Как отметил Стишов, стоит издавать громкие звуки, стараясь показать зверю, что человек сильнее и больше его.

Кроме того, нужно использовать «сигнал охотника» — изделие из небольшого снаряда сигнальной ракеты. Многие медведи в лесах уже встречались с охотниками, поэтому звук от выстрела они могут воспринять как пальбу из ружья. Альтернативой изделию может послужить обычная петарда.

Если медведь забрался на территорию придомового участка и отогнать его вариантов нет возможности, надо спрятаться в безопасное место и, как в любой другой экстремальной ситуации, набирать 112.

Если в лесу вы натолкнулись не на большого зверя, а на медвежонка, не спешите его разглядывать, фотографировать и так далее. Лучше оглянуться и попробовать потихонечку от него уйти. Потому что в большинстве случаев его мама может быть рядом, и тогда мало не покажется, — цитирует Стишова телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, медведь напал на человека в Ярославле. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения.

ЧП произошло на пустынной улице Дзержинского района города в ночь на 18 мая.